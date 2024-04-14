Eskişehir'de polis ekipleri denetimlerde bulundu

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 252 araç kontrol edildi, kural ihlali yaptığı belirlenen 542 sürücüye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan bayramı trafik tedbirleri kapsamında 13 Nisan Cumartesi günü İnsansız Hava Araçları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Kameraları, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ve radar ekipleriyle çevre yollarında denetim gerçekleştirdi.

Ayrıca yaya bölgelerine giriş yapan araçlar, yasal limitlerin üzerinde alkol alarak araç kullanan sürücüler, sürücü belgesiz araç kullananlar, abart egzozlu araçlar ile park kural ihlali yapan araç ve sürücülerine yönelik denetimlerde, 2 bin 252 araç ve sürücüsü kontrol edildi.