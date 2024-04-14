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        Eskişehir'de polis ekipleri denetimlerde bulundu

        Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 252 araç kontrol edildi, kural ihlali yaptığı belirlenen 542 sürücüye ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 11:07 Güncelleme: 14.04.2024 - 11:07
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        Eskişehir'de polis ekipleri denetimlerde bulundu
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        Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 252 araç kontrol edildi, kural ihlali yaptığı belirlenen 542 sürücüye ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan bayramı trafik tedbirleri kapsamında 13 Nisan Cumartesi günü İnsansız Hava Araçları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Kameraları, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) ve radar ekipleriyle çevre yollarında denetim gerçekleştirdi.

        Ayrıca yaya bölgelerine giriş yapan araçlar, yasal limitlerin üzerinde alkol alarak araç kullanan sürücüler, sürücü belgesiz araç kullananlar, abart egzozlu araçlar ile park kural ihlali yapan araç ve sürücülerine yönelik denetimlerde, 2 bin 252 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

        Kural ihlali yaptığı tespit edilen 542 araç sürücüsünün sürücü belgesine ve tescil plakasına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı.

        23 aracın trafikten men edildiği çalışmalarda, şehirler arası otobüs terminali çıkışında 137 otobüs şoförü ve 5 bin 480 yolcuya emniyet kemeri kullanımının önemi üzerine eğitim verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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