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        Eskişehir'de Turizm Haftası Açılış Töreni Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirildi

        Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Turizm Haftası açılışı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avmanak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:07 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:07
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        Eskişehir'de Turizm Haftası Açılış Töreni Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirildi
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        Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Turizm Haftası açılışı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avmanak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Odunpazarı Meydanı'ndan Ulus Anıtı'na bando eşliğinde yürüyüş akabinde başlayan etkinlik, Eskişehir Eti Arkeolojik Müzesi'nde düzenlenen açılış töreniyle devam etti.

        Törenin açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avmanak, turizmin mevcut yüzyılın en önemli kalkınma araçlarından birisi olduğunu belirtti. Avmanak turizm bilincini canlandırmak, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizme daha etkin katılımı sağlamak amacıyla her yıl turizm haftası düzenlediklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Bizler bu önemli kültür mirasına sahip olan ilimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çalışıyoruz. Bu noktada ilimizin turizmde hak ettiği seviyeye gelebilmesi için kamu kurumlarımızdan esnafımıza, sivil toplum kuruluşlarından halkımıza ayrı ayrı görevler düşmektedir. Tüm Eskişehirli hemşerilerimizin misafirlerimize gösterecekleri ilgi ve misafirperverlik ilimizin tanıtımına ve ekonomisine katkı sunacaktır."

        Törende söz alan Vali Hüseyin Aksoy, turizm sektörünün tüm dünya ve Türkiye'de hızla geliştiğini belirterek, sektörün ülke ekonomilerin kattığı önemli payın Türkiye için de geçerli olduğuna işaret etti. Yapılan yeni çalışmalarla dünyada gelişen turizm yarışından Türkiye'nin de pay aldığını belirten Aksoy, Eskişehir'in de potansiyelinin yüksek olduğunu ve turizmden pay alan şehirlerin başında geldiğini söyledi.

        Vali Aksoy, şehirdeki turizm potansiyelini harekete geçirmek amacıyla Şubat ayında Turizm Çalıştayı gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, çalıştayın mevcut durumu anlamak ve turizmden daha fazla payın nasıl alınacağını sektörün önde gelenlerinin görüşleriyle belirlendiğini söyledi.

        Turizmin 40'ın üzerinde sektörü etkileyen ve ekonomik hareketlilik yaratan bir sektör olduğunu aktaran Vali Aksoy, yakın zamanda 9 gün süren bayram tatilinde yaşanan yoğunlukla Eskişehir'in bunun en güzel örneği olduğuna işaret etti. Vali Aksoy, bunun geliştirilebileceğini dile getirerek "Temennimiz bu potansiyellerimizi harekete geçirerek daha fazla turisti ilimizde ağırlamak uluslararası anlamda farklı konularda turizm çeşitliliğini ortaya koymak. Termal Turizmden Sağlık Turizmine, Eko turizmden Gastro Turizme kadar birçok alanda yeni çalışmaları harekete geçirerek ilimizin ve ülkemizin daha fazla pay almasına katkı sunabilmek" dedi.

        Konuşmaların ardından Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü personeli Dr. Özlem Çakar Kılıç tarafından "Etno Arkeoloji ve Kırsal Turizm Uygulamaları" başlıklı sunum gerçekleştirildi. Tören, Türk Dünyası Halk Dansları Topluluğu'nca sergilenen Kazakistan Kara Corga gösterisinin ardından kokteyl sunumuyla kapandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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