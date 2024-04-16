Eskişehir'de Turizm Haftası Açılış Töreni Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirildi

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Turizm Haftası açılışı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avmanak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Odunpazarı Meydanı'ndan Ulus Anıtı'na bando eşliğinde yürüyüş akabinde başlayan etkinlik, Eskişehir Eti Arkeolojik Müzesi'nde düzenlenen açılış töreniyle devam etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avmanak, turizmin mevcut yüzyılın en önemli kalkınma araçlarından birisi olduğunu belirtti. Avmanak turizm bilincini canlandırmak, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizme daha etkin katılımı sağlamak amacıyla her yıl turizm haftası düzenlediklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bizler bu önemli kültür mirasına sahip olan ilimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmak için çalışıyoruz. Bu noktada ilimizin turizmde hak ettiği seviyeye gelebilmesi için kamu kurumlarımızdan esnafımıza, sivil toplum kuruluşlarından halkımıza ayrı ayrı görevler düşmektedir. Tüm Eskişehirli hemşerilerimizin misafirlerimize gösterecekleri ilgi ve misafirperverlik ilimizin tanıtımına ve ekonomisine katkı sunacaktır."

Törende söz alan Vali Hüseyin Aksoy, turizm sektörünün tüm dünya ve Türkiye'de hızla geliştiğini belirterek, sektörün ülke ekonomilerin kattığı önemli payın Türkiye için de geçerli olduğuna işaret etti. Yapılan yeni çalışmalarla dünyada gelişen turizm yarışından Türkiye'nin de pay aldığını belirten Aksoy, Eskişehir'in de potansiyelinin yüksek olduğunu ve turizmden pay alan şehirlerin başında geldiğini söyledi.