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        Eskişehir'de tramvayın çarptığı polis memuru yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 13:55 Güncelleme: 16.04.2024 - 13:55
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        Eskişehir'de tramvayın çarptığı polis memuru yaralandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvayın çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

        Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru L.K'ye (50), E.Ö. (40) idaresindeki SSK-Otogar seferini yapan tramvay çarptı.

        L.K'nin yaralandığı olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Başından yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan L.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, hastaneye gelerek Sivrihisar ilçesinde görevli L.K'nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı, ailesine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince vatman E.Ö'nün ifadesinin alınması için işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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