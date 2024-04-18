Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Porsuk Çayı'nın çevresindeki fareler, esnafı ve vatandaşları tedirgin ediyor

        Eskişehir'de, kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın çevresinde görülen farelerin çokluğu dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:45 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Porsuk Çayı'nın çevresindeki fareler, esnafı ve vatandaşları tedirgin ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın çevresinde görülen farelerin çokluğu dikkati çekti.

        Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki bir köprünün ayaklarında görülen fareler, çevredeki esnafı ve vatandaşları tedirgin ediyor.

        Porsuk Çayı'nın çevresine bırakılan buğday, ekmek, pirinç gibi ürünlerle beslenen fareler görüntülendi.

        Vatandaşlar, fare popülasyonunun daha da artmaması için yetkililerden önlem alınmasını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan değişim sinyali
        'Pişman' olana ceza yok
        'Pişman' olana ceza yok
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Hedef yarı final! İşte Kartal'ın 11'i
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        Haftada 4 gün çalışmayı kalıcı benimseyen ilk Türk şirketi
        O anlar kamerada! Engelli gence önce sözlü sonra yumruklu saldırı!
        O anlar kamerada! Engelli gence önce sözlü sonra yumruklu saldırı!
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        Ekipler bile inanamadı! Hepsi lüks araç çıktı
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        "Amerikan drone'ları hatalı çıktı Ukrayna Çin'e yöneldi"
        "Amerikan drone'ları hatalı çıktı Ukrayna Çin'e yöneldi"
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olanı bulabilir misiniz?
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        2024'ün en etkili 100 ismi
        2024'ün en etkili 100 ismi
        Parası olan aldı!
        Parası olan aldı!
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        İşte, gerçek İngiliz Hasta
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        Çamaşır sepetini nişan alıp vurdular!
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Kulüpler 'Birlik' oldu
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson
        Savunmanın olmazsa olmazı Nelsson
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı
        Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele kararı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Eskişehir'de yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Zimmetine 5 milyon lira geçiren banka müdürüne 8 yıl 9 ay hapis
        Zimmetine 5 milyon lira geçiren banka müdürüne 8 yıl 9 ay hapis
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir Valiliği'nden 'sonik patlama' uyarısı
        Eskişehir Valiliği'nden 'sonik patlama' uyarısı
        Eskişehirli genç kick boksçular uluslararası başarılarını sürdürmek için ça...
        Eskişehirli genç kick boksçular uluslararası başarılarını sürdürmek için ça...
        Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı