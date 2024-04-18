Porsuk Çayı'nın çevresindeki fareler, esnafı ve vatandaşları tedirgin ediyor
Eskişehir'de, kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın çevresinde görülen farelerin çokluğu dikkati çekti.
Eskişehir'de, kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın çevresinde görülen farelerin çokluğu dikkati çekti.
Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki bir köprünün ayaklarında görülen fareler, çevredeki esnafı ve vatandaşları tedirgin ediyor.
Porsuk Çayı'nın çevresine bırakılan buğday, ekmek, pirinç gibi ürünlerle beslenen fareler görüntülendi.
Vatandaşlar, fare popülasyonunun daha da artmaması için yetkililerden önlem alınmasını istedi.
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