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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 14:00 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:00
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kente uyuşturucu girişini önlemek amacıyla çalışma yürütüldü.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 4 şüpheli yakalandı, farklı miktarlarda uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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