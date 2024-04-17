Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kente uyuşturucu girişini önlemek amacıyla çalışma yürütüldü.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4 şüpheli yakalandı, farklı miktarlarda uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.
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