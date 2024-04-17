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        Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 10:59 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:59
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        Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğince yapılan çalışma sonucu "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan A.K. yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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