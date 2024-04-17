Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
ESKİŞEHİR'de devrilen traktörün altında kalan sürücü Zekeriya Şanlı (74), hayatını kaybetti.
ESKİŞEHİR'de devrilen traktörün altında kalan sürücü Zekeriya Şanlı (74), hayatını kaybetti.
Kaza, Çifteler ilçesine bağlı kırsal Saithalimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Zekeriya Şanlı, kullandığı 26 AHM 369 plakalı traktörün hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktör ters dönerken, Şanlı altında kaldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Şanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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