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        Eskişehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 10:25 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:25
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        Eskişehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Saithalimpaşa Mahallesi'nde tarla yolunda seyreden Zekeriya Şanlı (74) idaresindeki 26 AHM 369 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Şanlı, devrilen traktörün altında kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Gelen ekiplerin kontrolünde Şanlı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Şanlı'nın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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