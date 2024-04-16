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        Eskişehir'de, tramvayın çarptığı polis memuru ağır yaralandı

        ESKİŞEHİR'de tramvayın çarptığı polis memuru L.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 17:32 Güncelleme: 16.04.2024 - 17:35
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        Eskişehir'de, tramvayın çarptığı polis memuru ağır yaralandı
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        ESKİŞEHİR’de tramvayın çarptığı polis memuru L.K. (50), ağır yaralandı, vatman gözaltına alındı.

        Kaza, Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda meydana geldi. Sivrihisar ilçesinde görevli polis memuru L.K., yolun karşısına geçerken vatmanlığını E.Ö.’nün yaptığı SSK-Otogar hattında sefer yapan tramvay çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri,. LK.’yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan L.K., buradan da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

        Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, hastanede tedavisi süren polis memuru L.K.’yi ziyaret ederek, hastane yönetiminden bilgi aldı. Kazanın ardından vatman E.Ö. (40) ifadesi için Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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