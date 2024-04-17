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        Eskişehirli genç kick boksçular uluslararası başarılarını sürdürmek için çalışıyor

        DENİZ AÇIK - Kick boksta kariyerlerinin ilk yıllarında ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceler kazanan milli sporcular 21 yaşındaki Rabia Karagöz ve 16 yaşındaki Eslem Naz Akkuş, yeni başarılar için Eskişehir Erk Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:05 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:05
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        Eskişehirli genç kick boksçular uluslararası başarılarını sürdürmek için çalışıyor
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        DENİZ AÇIK - Kick boksta kariyerlerinin ilk yıllarında ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceler kazanan milli sporcular 21 yaşındaki Rabia Karagöz ve 16 yaşındaki Eslem Naz Akkuş, yeni başarılar için Eskişehir Erk Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Babasının tavsiyesiyle 14 yaşında tekvandoya başlayan Karagöz, ulusal turnuvalarda kazandığı altın madalyaların ardından seçildiği Türkiye Kick Boks Milli Takımı ile bu sene 20-24 Mart'ta İtalya'da katıldığı Kick Boks Dünya Kupası'nda 50 kiloda birinciliğe ulaştı.

        Karagöz ile aynı kulüpte wushu sporuyla tanışan Akkuş ise antrenörü Bülent Uysal'ın yönlendirmesiyle kick boksa başladı. Türkiye'deki şampiyonalarda birçok kez altın madalyaya uzanan Akkuş, 2023 yılının eylül ayında seçildiği milli takımla ilk uluslararası turnuva deneyimi olan İstanbul'daki Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

        Milli sporcular Karagöz ve Akkuş, sporda kendilerini daha da geliştirmek ve yeni başarılar elde etmek için antrenörleri Uysal gözetiminde haftanın 5 günü çalışıyor.

        Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitim Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Rabia Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babası Erhun Karagöz'ün tavsiyesi üzerine kick boksa başladığını ve Türkiye'deki bazı şampiyonalarda dereceler elde ettiğini söyledi.

        Avrupa'da birincilik, ikincilik ve üçüncülükler kazandığını, Dünya Kupası'nda birinci olduğunu belirten Karagöz, "Yurt dışında şampiyon olmak çok güzel bir duygu. Maçı kazanıp, Türk bayrağını sırtımıza alıp koşuyoruz. Bu çok mutlu ediyor. Her sporda olduğu gibi bizde de yaralanmalar ve sakatlıklar oluyor ancak dereceler elde ettiğimizde hepsini unutuyoruz." diye konuştu.

        - "Madalya sayımı artırmayı hedefliyorum"

        Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Eslem Naz Akkuş da Eskişehir Erk Spor Kulübünde wushu yaparken 10 yaşında kick boksa geçtiğini dile getirdi.

        Uluslararası müsabakalarda birinci olmayı hedeflediğini anlatan Akkuş, "İnşallah altın madalya da kazanmak istiyorum. Yurt dışındaki şampiyonalarda madalya sayımı artırmayı hedefliyorum." dedi.

        Eskişehir Erk Spor Kulübünde görevli antrenör Bülent Uysal ise sporcularının hem başarılı hem de ahlaklı ve disiplinli olduklarını ifade etti.

        Rabia ile Eslem Naz'a ailelerinin de destek verdiğini kaydeden Uysal, "Kick boks sert bir spor gibi görünüyor ancak zeki olmayan kimse bunu yapamaz. Sporcularımızın çok iyi yerlere gelmesini istiyorum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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