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        Zimmetine 5 milyon lira geçiren banka müdürüne 8 yıl 9 ay hapis

        ESKİŞEHİR'de şube müdürü olarak çalıştığı bankada, zimmetine yaklaşık 5 milyon lira geçirdiği suçlamasıyla yargılanan Ayşe Pelin Üner, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 17:08 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:10
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        Zimmetine 5 milyon lira geçiren banka müdürüne 8 yıl 9 ay hapis
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        ESKİŞEHİR’de şube müdürü olarak çalıştığı bankada, zimmetine yaklaşık 5 milyon lira geçirdiği suçlamasıyla yargılanan Ayşe Pelin Üner, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kentteki bir banka şubesinde müdür olan Ayşe Pelin Üner hakkında, geçen yıl ekim ayında, hesabı olan müşterinin kendisinden habersiz para transferi yapıldığını bildirmesi üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede, Üner’in ‘uyuyan hesap’ olarak adlandırılan, yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan müşterileri belirleyip, paraları önce 4-5 farklı kişi hesabına daha sonra kendi hesaplarına aktardığı anlaşıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Üner’in 5 milyon 331 bin 852 lirayı zimmetine geçirdiği, müşterilerin hesaplarında bilgi ve onayları olmaksızın toplamda 40 milyon 194 bin 133 lira, 137 bin 895 euro ve 120 bin dolar tutarında usulsüz işlem gerçekleştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan Üner, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Eskişehir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada Üner hakkında, zimmet suçundan 12 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturma sürecinde Üner, zimmetine geçirdiği tespit edilen 5 milyon 331 bin 852 lirayı da özel bankaya ödedi. Ayşe Pelin Üner, ilk duruşmada tahliye edildi.

        Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Ayşe Pelin Üner ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti etkin pişmanlık yasasından faydalanan Üner hakkında ‘zimmet’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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