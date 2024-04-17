Zimmetine 5 milyon lira geçiren banka müdürüne 8 yıl 9 ay hapis

ESKİŞEHİR’de şube müdürü olarak çalıştığı bankada, zimmetine yaklaşık 5 milyon lira geçirdiği suçlamasıyla yargılanan Ayşe Pelin Üner, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kentteki bir banka şubesinde müdür olan Ayşe Pelin Üner hakkında, geçen yıl ekim ayında, hesabı olan müşterinin kendisinden habersiz para transferi yapıldığını bildirmesi üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede, Üner’in ‘uyuyan hesap’ olarak adlandırılan, yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan müşterileri belirleyip, paraları önce 4-5 farklı kişi hesabına daha sonra kendi hesaplarına aktardığı anlaşıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Üner’in 5 milyon 331 bin 852 lirayı zimmetine geçirdiği, müşterilerin hesaplarında bilgi ve onayları olmaksızın toplamda 40 milyon 194 bin 133 lira, 137 bin 895 euro ve 120 bin dolar tutarında usulsüz işlem gerçekleştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan Üner, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.