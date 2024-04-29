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        Eskişehir'de tefecilik soruşturmasında 3 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 15:43 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:43
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        Eskişehir'de tefecilik soruşturmasında 3 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin kazanç elde etmek amacıyla baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdığı, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerine geçirdiği ve zorla paralarını aldığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, araştırmalarında şüphelilerin mağdurlara senetle borç verdiği, cebir ve şiddetle borçlarını katladığı, gayrimenkulleri ile araçlarını üzerine geçirerek tefecilik yaptığını belirledi.

        Jandarma ekiplerince şüphelilerin evinde ve aracında yapılan aramada, isme yazılmış senet, havalı tabanca ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca tefecilik suçundan gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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