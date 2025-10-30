Eskişehir'de "Geleceğin Mesleki Eğitimi Çalıştayı" yapıldı

Eskişehir'de, Valiliğin himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "politika, işbirliği ve inovasyon" temasıyla organize edilen "Geleceğin Mesleki Eğitimi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal, Türkiye Yüzyılı vizyonunun bilgiyi, emeği ve üretimi aynı idealden oluşturan güçlü bir kalkınmanın yolculuğu olduğunu söyledi.

Bu yolculuğun en stratejik ayağının ise mesleki ve teknik eğitim olduğunu belirten Bal, mesleki eğitimin yalnızca bir okul modeli değil ülkenin kalkınma iradesini sahada somutlaştıran bir üretim hareketi olduğuna dikkati çekti.

Bal, dijital dönüşümden yeşil ekonomiye, yapay zekadan yeni üretim teknolojilerine uzanan her adımın bu hareketin yönünü belirlediğini vurgulayarak, "Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu dönüşümü izleyen değil yön veren bir eğitim anlayışıyla yol alıyoruz. Bugün ülkemizde 3 bin 400'ü aşan mesleki eğitim kurumlarımız var. Yaklaşık 1 milyon 600 bin civarında öğrencimizle eğitim öğretim yapmaktayız. Bu öğrencilerimiz Türkiye'nin kalkınma hamlesinin en dinamik gücüdür." ifadesini kullandı.

Tüm gençleri yeşil dönüşüm, dijital beceriler, girişimcilik ve en önemlisi de ahilik kültürüyle donatarak geleceğin dünyasına hazırlamak istediklerini dile getiren Bal, "Eskişehir'de yürütülen bu çalıştay yerelin potansiyelini, merkezin vizyonuyla buluşturan, çok kıymetli bir adımdır. Eskişehir'de 34 mesleki teknik eğitim kurumunda yaklaşık 16 bin 800 öğrencimiz eğitim görmektedir. Bu gençlerimiz geleceğin Türkiye'sini üretimle yoğuracak nesildir. Buradan çıkacak her fikir, hem Eskişehir'de hem de ülkemizin mesleki eğitim stratejisine yön verecektir." değerlendirmesinde bulundu. - "Bu çalıştay bir ortak akıl platformudur" Eskişehir Vali Yardımcısı Yakup Güney de hedeflerinin gençleri sadece diploma sahibi yapmak değil, onlara hayat boyu kazanacakları bir altın bilezik takmak olduğunu söyledi. Teoriyi bilen ama pratiği olmayan değil, bilgiyi üretime dönüştürebilen, sorun çözen, yeni nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Güney, "Son dönemlerde atılan adımlarla meslek liselerimizi sanayiye entegre olan, döner sermayesiyle üreten, patent ve marka geliştiren dinamik merkezlere dönüştürmeye çalışmaktayız." diye konuştu.