        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir'de komşular arasındaki bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Giriş: 21.02.2026 - 20:13 Güncelleme: 21.02.2026 - 20:13
        Eskişehir'de komşular arasındaki bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

        Batıkent Mahallesi Çamdalı Sokak'taki bir apartmanda komşular arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine G.E. bıçakla, F.E, A.C. ve Y.C. ise darp sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, arbede sırasında G.E'yi bıçaklayan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

