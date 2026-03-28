Eskişehir'de asayiş uygulamasında 2 bin 322 kişi sorgulandı

Eskişehir kent merkezinde polis tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş Şubesi koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde, farklı birimlerden 500'ün üzerinde personel görev aldı.



Kent merkezindeki birçok noktada yapılan denetimlerde 2 bin 322 kişi, 91 işletme ve 105 araç kontrol edildi.



Uygulamada çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 3 kişi yakalandı, evrak eksiği bulunan 3 işletme de tespit edildi.



Ayrıca trafik kontrollerinde kusurlu bulunan 3 araca farklı maddelerden toplam 43 bin 733 lira idari para cezası uygulandı.

