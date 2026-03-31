        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Ulusal Kanser Haftası mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Yılmaz, mesajında, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkati çekerek, erken teşhis, doğru tedavi yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla hastalığın kontrol altına alınabileceğini ifade etti.

        Bilgi sahibi olmanın, kanser konusundaki korkularına yerini umuda bıraktığını belirten Yılmaz, Eskişehir'de tam donanımlı hastaneler ve KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) birimleri aracılığıyla vatandaşlara etkin hizmet sunulduğunu kaydetti.

        Kanserle mücadelede en güçlü silahın erken teşhis olduğunu belirten Yılmaz, sağlık taramalarının aksatılmaması gerektiğini ve bunun hem bireysel hem toplumsal bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

        Vali Yılmaz, tüm vatandaşları düzenli sağlık taramalarını yaptırmaya davet ederek, tedavi gören hastalara acil şifalar, sağlık çalışanlarına ise görevlerinde kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        İmralı heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        Trump'ın 1987'den beri aynı İran isteği
        WSJ: Hürmüz kapalı kalsa bile Trump saldırıları sona erdirmeye hazır
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Türkiye ve 7 ülkeden ortak açıklama
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Aile katliamı!
        8 ilde et fiyatlarına manipülasyon soruşturması
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Apartmanlarda 'borç listesi' asılamayacak
        Sanatçılar tek ses
        İki kardeş iki kadının katili... Aleyna’nın annesi: Cani kızıma ulaştı!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Sezon sonu yıldızlar bedava!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Z kuşağının tanık olduğu tarihi krizler!
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik

