Eskişehirspor - Cesar Grup Ümraniyespor maçının ardından

Eskişehirspor´un kendi sahasında Cesar Grup Ümraniyespor´u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, takımın başına geçeli 2.5 ay olduğunu ve her galibiyetin başarı olmadığını söyledi. Daha oynanacak 20 karşılaşma olduğunu ifade eden Demirbakan, "İki kez kongre oldu, yönetim değişti. Fakat o sürede çok büyük bir boşluk oldu. O boşluğu 3 hafta denetleme kurulu yönetti. Burada para toplandı, prim verildi. Ön ayak olanlara, herkese teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmayanlara teşekkür ederim. Belki Eskişehirspor ligden kopacaktı ama ayakta tutular. Bugün kazandık sadece. Kazanmak başarmak değildir. Önümüzde 20 tane daha engel var. Onları da kazanırsak başardık diyebileceğim. Üstüne koyarak ilerliyoruz. Gelen yönetim, hepsi bildiğimiz ve futbolun içinde olan insanlar. Kongrede bazı adamlar musallat olmuştu kulübe. Onlara bırakmadıkları, engel oldukları için bu yönetime teşekkür ediyorum. Çünkü Eskişehirspor´un geleceği gidebilirdi" dedi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek ise ligin en çok gol atan takımı olduklarını ancak kolay gol yediklerini söyledi. Defans hattında önemli eksikleri olduğunu anlatan Taşyürek, "Öncelikle biz bugün 3 tane önemli eksiğimiz ile birlikte buraya geldik. Defans hattında olan iki oyuncumuz yoktu. En büyük sıkıntımız buydu. Ligin en çok gol atan takımıyız ama kolay gol yiyoruz duran toplarda. Eskişehir´de ilk duran toptan golü buldu. Bizim gördüğümüz bariz bir faul de vardı ama hakem göremedi. İkinci golde kırılma noktası oldu. İkinci yarı golü bulduk ama yetmedi. Eskişehirspor´u kutluyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Coşkun Demirbakan'ın açıklaması

Ahmet Taşyürek'in açıklaması

Genel görüntüler



ESKİŞEHİR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:28

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