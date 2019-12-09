Kamyonetten binlerce kaçak sigara ve makyaj malzemesi çıktı

ESKİŞEHİR´de polisin takibi sonucu bir kamyonda 37 bin 150 paket kaçak sigara ile faturasız 52 bin 144 kadın makyaj malzemesi ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, ihbar üzerine piyasaya sürmek üzere kaçak sigara ve faturasız makyaj malzemesi bulunduran kamyonu takibe aldı. Yapılan fiziki takip sonucu kent merkezinde durdurulan kamyonda yapılan aramalarda varillere gizlenmiş farklı markalarda 37 bin 150 paket kaçak bandrolsüz sigara, 89 koli içerisinde 52 bin 144 kaçak ve faturasız makyaj malzemesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.



ESKİŞEHİR 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:30

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.