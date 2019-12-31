Eskişehir'de 3 ilçede taşımalı eğitim öğrencilerine tatil

Eskişehir'in Han, Mihalıççık ve Seyitgazi ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime verilen bir günlük ara, sadece 'taşımalı eğitim öğrencileri' olarak değiştirildi.

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan ve giderek etkisini arttıran kar yağışı sonrasında Han, Mihalıççık ve Seyitgazi ilçelerinde okullar tatil edilmişti. Yapılan açıklama ile 31 Aralık Salı günü sadece taşımalı eğitim öğrencilerinin tatil olduğu, diğer öğrenciler için eğitimöğretimin devam edeceği belirtildi.

ESKİŞEHİR 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:42

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