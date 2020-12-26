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Çöp kovası varken yere atmayı seçtiler Yasaklarda artan paket gıda tüketimi sonrası çöpler ortalıkta bırakılıyor Yere atılan çöplerin çirkin görüntüsü

İHA

Çöp kovası varken yere atmayı seçtiler Yasaklarda artan paket gıda tüketimi sonrası çöpler ortalıkta bırakılıyor Yere atılan çöplerin çirkin görüntüsü

Mekânların kapalı olması sebebiyle yeme içme yerlerinden alınan ürünlerin çöplerinin yere atılması çirkin görüntülerin oluşmasına sebep oluyor.
Artan koronavirüs vakaları nedeniyle kafe ve restoranlar bir süredir kapalı durumda. Yemek yemek, çay veya kahve içmek için bir mekâna gidip oturamayan vatandaşlar, satın aldıkları ürünleri dışarıda tüketiyor. Eskişehir’de çöplerini çöp kovası yerine etrafta atan bazı kişilerin neden olduğu görüntüler ise tepki çekiyor. İsmet İnönü caddesi çevresindeki yeşil alanlarda ve bazı çöp kovalarının yakınlarında karton bardaklar, kaseler, sigara paketleri, poşetler, pet şişeler, içecek kutuları gibi pek çok çöp sağa sola saçılmış bir hâlde görüntülendi. Çevre ve görüntü kirliliğine yol açan çöplerin oluşturduğu tablo fotoğraf karelerine yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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