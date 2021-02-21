Hüsnü Arkan, Kent&Kültür Söyleşileri'ne katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hüsnü Arkan, Kent&Kültür Söyleşileri'ne katıldı

İHA

Hüsnü Arkan, Kent&Kültür Söyleşileri'ne katıldı

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği Kent&Kültür Söyleşileri, Zoom ve YouTube üzerinden online olarak devam ediyor. Etkinliğin bu ayki konuğu müzisyen, söz yazarı, besteci ve yazar Hüsnü Arkan oldu.
Tepebaşı Belediyesi’nin beğeniyle takip edilen ve şehrin kültür geleneği haline gelen Kent & Kültür Söyleşileri, sevilen isimleri Eskişehirlilerle bir araya getirmeyi sürdürüyor. Korona virüs dolayısıyla online olarak devam eden söyleşinin bu ayki konuğu müzisyen, söz yazarı, besteci ve yazar Hüsnü Arkan oldu. Koordinatörlüğünü Haydar Ergülen’in yaptığı “Hüsnü Arkan’la Müzikten Yazıya” adlı söyleşide müzik ve edebiyat konuları üzerine sohbet gerçekleştirildi. Programı online olarak takip eden katılımcılar, Arkan’ın sanat hayatının yanı sıra güncel konular hakkındaki görüşlerini de dinleme fırsatı yakaladı.
Kültürel yaşam, edebiyat, müzik ve şiirin masaya yatırıldığı Kent & Kültür Söyleşileri, farklı konukları Eskişehirliler ile buluşturmaya devam edecek. Söyleşiler, Tepebaşı Belediyesi’nin “tepebasibld” adlı YouTube kanalından izlenebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Kardeşim" dediği şahıs ailesinin ve kendisinin katili oldu Eskişehir’de 4 yaşındaki çocukları ile birlikte bıçaklanarak öldürülen ailenin katil zanlısı ile birlikte çekildiği fotoğraf ortaya çıktı
YEREL HABERLER "Kardeşim" dediği şahıs ailesinin ve kendisinin ...
Eskişehir'deki aile katliamında katil zanlısı eski ortak çıktı (3)
YEREL HABERLER Eskişehir'deki aile katliamında katil zanlısı eski ...
flaş(yeniden)
YEREL HABERLER flaş(yeniden)
Eskişehir'deki vahşette o cani ve 3 akrabası tutuklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki vahşette o cani ve 3 akrabası ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Ormanspor şampiyonluk yolunda bir engeli daha geçti
YEREL HABERLER Ormanspor şampiyonluk yolunda bir engeli daha geçti
Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
İYİ Parti’den BAKSAN projesine destek
YEREL HABERLER İYİ Parti’den BAKSAN projesine destek
Başkan Kurt’tan müzisyenlere destek
YEREL HABERLER Başkan Kurt’tan müzisyenlere destek
Açıköğretim Sistemi Bilişim Topluluğu'nun son etkinliğinde “Dijital Dönüşüm” ele alındı
YEREL HABERLER Açıköğretim Sistemi Bilişim Topluluğu'nun son ...
Hobi bahçeleri için kura çekilişi yapılacak
YEREL HABERLER Hobi bahçeleri için kura çekilişi yapılacak
Havacılık motorları teknolojisinde bir ilk Türkiye’nin ilk milli helikopter motorunda kullanılacak soğutmalı ve soğutmasız türbin kanatçıkları, üretimi tamamlanarak TEI’ye teslim edildi
YEREL HABERLER Havacılık motorları teknolojisinde bir ...
Eskişehir'deki aile katliamında katil zanlısı eski ortak çıktı (2)
YEREL HABERLER Eskişehir'deki aile katliamında katil zanlısı eski ...
Küçük Doruk'u annesinin kucağında bıçaklamış Vahşi cinayette kan donduran detaylar 4 yaşındaki çocuğu annesinin kucağında bıçaklamış Polis ekiplerine kendi ihbarda bulunmuş, çilingirle eve gitmiş
YEREL HABERLER Küçük Doruk'u annesinin kucağında bıçaklamış Vahşi ...
Eskişehir’de 3 kişilik aileyi öldüren zanlı ile 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eskişehir’de 3 kişilik aileyi öldüren zanlı ile 8 ...
Eskişehir'deki aile katliamında katil zanlısı eski ortak çıktı
YEREL HABERLER Eskişehir'deki aile katliamında katil zanlısı eski ...
Tokkal ailesini katil zanlısı eski ortak yakalandı Eskişehir'de Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocuklarının bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili aranan şahıs yakalandı Öldürülen şahsın eski ortağı olan katil zanlısı ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi.
YEREL HABERLER Tokkal ailesini katil zanlısı eski ortak ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Eskişehir'de İlkay Tokkal, Emel Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk Tokkal’ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İlkay Tokkal'ın eski ortağı da bulunuyor.
YEREL HABERLER Eskişehir'de İlkay Tokkal, Emel Tokkal ve 4 yaşındaki ...
Bibliyofil’de bu haftaki konu Mezopotamya Mitolojisi
YEREL HABERLER Bibliyofil’de bu haftaki konu Mezopotamya Mitolojisi
Turizm sektörünün pandemi dönemindeki kriz yönetimi stratejileri ele alındı
YEREL HABERLER Turizm sektörünün pandemi dönemindeki kriz yönetimi ...
Eskişehirspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına ...
Dijital Eğitim Günleri’nde eğitime dair önemli başlıklar tartışıldı
YEREL HABERLER Dijital Eğitim Günleri’nde eğitime dair önemli ...
Beylikova projeleri konuşuldu
YEREL HABERLER Beylikova projeleri konuşuldu