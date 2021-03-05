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2 kişinin öldüğü kazada otobüs sürücüsü kendisini böyle savundu: Kaza, arızadan meydana geldi

DHA

2 kişinin öldüğü kazada otobüs sürücüsü kendisini böyle savundu: Kaza, arızadan meydana geldi


Ali Naki ERDOĞAN/ ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de, servis otobüsünün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı kazanın ardından tutuklanan sürücü Mehmet İlik´in (29) yargılanmasına başlandı. Sürücü İlik, mahkemedeki ilk savunmasında, "Kaza otobüsün direksiyon aksamındaki arıza ve tutukluluk sebebiyle sağa çekmesinden kaynaklı meydana geldi" dedi.
Kaza, geçen yıl ağustos ayında EskişehirAnkara karayolu otogar mevkisinde meydana geldi. Mehmet İlik idaresindeki beyaz eşya fabrikasının işçilerini taşıyan 26 S 0283 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarpıp devrildi. Kazada yan yatan araçtaki fabrika işçilerinden Hüseyin Bayramoğlu (41) ve Zuhal Boz (28) olay yerinde hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü Mehmet İlik, çıkarıldığı mahkemece `taksirle ölüme neden olma´ suçundan tutuklandı.
15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Mehmet İlik, Eskişehir 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın ilk duruşmasına koronavirüs tedbirleri nedeniyle SEGBİS üzerinden katıldı. İlik, duruşmada yaptığı savunmasında, "Olay tarihinden önce kullandığım otobüsün ön takım aksamında, yeni direksiyon takımında birtakım sesler geliyordu, tutukluk yapıyordu. Direksiyon bu şekilde tutukluluk yaptığında otobüs sağa doğru çekiyordu. Ben bu arızayı firma yetkilisi Kadir U.´ya söyledim. Ancak ilgilenmediler, otobüsün satılacağından bahsettiler, biraz idare etmem gerektiğini ifade ettiler. Ben kendi imkanlarımla küçük sanayi de tamir ettirdim. Ancak çözüm olmuyordu. Olay günü alkollü değildim, uykusuz değildim. Ben normal şekilde otobüsle seyir halindeyken yine otobüsün direksiyon kısmındaki tutukluluk sebebiyle otobüs sağa çekmeye başladı. Otobüs, kaldırım banketine çarptı, ben de otobüsü toparlayamadım, sonra yön levhasına çarptı. Sonradan devrildik. Bu kazanın olmasında benim kusurum yok, kaza otobüsün direksiyon aksamındaki arıza ve tutukluluk sebebiyle sağa çekmesinden kaynaklı meydana geldi" dedi.
ŞİRKET ARIZADAN `BAHSETME´ DEMİŞ
Soruşturma sırasında şirketin kendisine avukat göndererek otobüsteki arızalardan bahsetmemesini istediğini öne süren İlik, "Şirket bana bir avukat göndermişti, şirket avukat aracılığıyla bana otobüsün arızasıyla ilgili herhangi bir beyanda bulunmamamı iletmişti. Ben de bu nedenle ifademde bahsetmedim. Sonradan kendimce düşündüm ve bu sebeple mahkemenizdeki savunmamda otobüsün arızasını anlatmaya karar verdim" dedi.
`OTOBÜSÜ HIZLI KULLANIYORDU´
Kazada yaralanan ve mahkemede tanık olarak dinlenenler ise otobüs sürücüsü Mehmet İlik´in aracı hızlı kullandığını, sabah işçi servisleri sırasında ise zaman zaman uykulu gördüklerini iddia etti. Tanıklardan Ergin U., "Ben otobüsün arka sıralarında oturuyordum, sanığı olay günü uykulu görmüştüm. Daha önceden de genelde uykulu gözüküyordu. Hatta enerji içecekleri içtiğinden bahsediyordu" dedi.
Tanık Rasim G. de otobüsün hızlı gittiğini anlatarak, "Otobüs biraz hızlı gidiyordu, genelde de zaten biraz hızlıca gidiyordu. Olay günü de hızı biraz fazlaydı" şeklinde konuştu.
İlhan V. ise otobüs sürücüsü Mehmet İlik´in genelde aracı hızlı kullandığını iddia ederek şunları söyledi: "Ben sanığın bazen yorgun ve uykusuz şekilde otobüs kullandığını görüyordum. Genelde otobüsü hızlı kullanan biridir. Kaza sırasında otobüsün arka sıralarındaydım, olayın şokuyla şikayetçi olmamıştım ama şimdi şikayetçiyim, ben de kazada yaralanmıştım"
OTOBÜS SÜRÜCÜSÜNE TAHLİYE ÇIKMADI
Eskişehir 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanık ve tanık beyanlarının ardından duruşmayı ileri bir tarih ertelerken, otobüs sürücüsü Mehmet İlik´in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Savcılık tarafından belirlenen bilirkişi heyeti, kazalı 2000 model otobüste yaptığı incelemede aracın ön kısmının kazada büyük darbe aldığı, ağır hasar oluştuğu, hali hazır durumu ile kazaya etken herhangi bir teknik kusur olup olmadığının tespit edilemeyeceğini bildirdi. Kazaya ilişkin inceleme yapan Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda ise otobüs sürücüsü Mehmet İlik, `asli kusurlu´ bulundu. Raporda, "Otobüsün, seyir halindeyken sevk ve idare hatası ile sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol dışına çıkıp, devrildiği, kazanın oluşumunda dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışı ile sürücünün asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.  
 DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Ali Naki ERDOĞAN
2021-03-05 13:50:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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