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Doktorlar koronavirüs pandemisinin kitabını yazdı

DHA

Doktorlar koronavirüs pandemisinin kitabını yazdı


Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Uğur Uslu, 1 yılı aşkın süredir mücadele edilen koronavirüs pandemisiyle ilgili kitap yazdı. Başhekim Karagülle sağlık çalışanları için rehber niteliğindeki kitapta, maske ve koruyucu kıyafet giyiminden, hemşirelik hizmetlerine kadar birçok konunun yer aldığını belirterek, "Pandemi sürecinde hastane hizmetlerinde neler değişti, nelere dikkat ettik, neleri daha düzgün yaptık? Neleri daha iyi yaptığımızda başarılı sonuçlar aldığımızı gördüğümüz çalışmaların aslında bir kitaba dökülmesi işlemiydi" dedi.
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle ile iç hastalıkları uzmanı Dr. Ali Uğur Uslu, 1 yılı geride kalan koronavirüsle mücadele ön safta yer aldı. Bu zamana kadar yaşadıkları tecrübeleri bir araya getiren Uzm. Dr. Karagülle ve Uzm. Dr. Uslu, `Covid-19 Sürecinde Sağlık Hizmeti Yönetimi Pratik Yaklaşıklar´ ismini verdikleri 175 sayfalık kitap hazırladı. Basımı tamamlanan kitap piyasaya çıkarken, Uzm. Dr. Karagülle, kitapta, maske ve koruyucu kıyafet giyiminden, hemşirelik hizmetlerine kadar birçok konunun yer aldığını söyledi.
Kitapta özellikle koronavirüs pandemisi sürecinde hastane hizmetlerinde neler değiştiğine dikkat çektiğini anlatan Uzm. Dr. Karagülle, "Bir yılı aşkın bir süredir Covid-19 pandemisi ile tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir şekilde mücadele veriyoruz. Bu çok aşina olduğumuz bir konu değil ama bu yeni süreçle beraber yeni bir sağlık sistemi, yeni bir altyapı ile beraber yeni bir çalışma düzenine geçtik. Bizim aslında bu kitaptaki temel yaklaşımımız şuydu; pandemi sürecinde hastane hizmetlerinde neler değişti, nelere dikkat ettik, neleri daha düzgün yaptık? Neleri daha iyi yaptığımızda başarılı sonuçlar aldığımızı gördüğümüz çalışmaların aslında bir kitaba dökülmesi işlemiydi. Bu kitabın içeriği aslında, hastanın hastane kapısından içeriye girdiği andan itibaren, taburcu olana kadar geçen süreçte hastaya verilen hizmetlerin nasıl olacağı, nasıl daha kaliteli hizmet verileceğini göstermesi açısından rehber bir kitap" dedi.
HEMŞİRELİK HİZMETLERİNİ, HEMŞİRE ANLATTI
Kitapta hastane içerisindeki hemşirelik hizmetleri bir hemşire tarafından anlatıldığını kaydeden Karagülle, "Bu kitap hazırlanırken, Sağlık Bakanlığı´nın rehberi dahil tüm uluslararası kılavuzlardaki bilgileri de içerecek şekilde düzenlendi. Sadece hekimlerden ibaret değil, bu bir ekip çalışması. Örneğin, hastane içerisindeki hemşirelik hizmetleri bir hemşire hanım tarafından düzenlendi. Bu kitapta hastalığın tanısından itibaren, tedavisine kadar geçen süreçte hangi tedavilerin uygulandığı, nelerin yapıldığı, yapılan görüntüleme hizmetinde nelere dikkat edildiği, görüntüleme hizmetinde ne gibi bulguların gözlendiğine varıncaya kadar her şeyin ayrıntıları ile anlatıldığı bir kitap. Bunun dışında, tabii bu hastalıkla uğraşırken bir taraftan da sağlık personelinin korunması amacı ile kişisel korunma ekipmanlarının nasıl kullanılacağı, bunların ne sıklıkla değiştirileceği, nelere dikkat edileceği noktasında ayrıntılar içeriyor. Aslında bu, hastanede çalışan hekiminden hizmetlisine kadar her personelin elinin altında, neler yapacağının, hem kendisine hastalığı bulaştırmadan hastaya daha iyi hizmet vereceğini gösteren bir kaynak kitap konumunda. Bence sağlık profesyonelleri açısından oldukça güzel bir kitap. Sadece hastanede değil, bu tüm Türkiye'deki sağlık işi ile ya da Covid ile uğraşan tüm birimlerde rahatlıkla kullanılabilecek bir kaynak olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
Uzm. Dr. Karagülle ve Uzm. Dr. Uslu tarafından hazırlanan `Covid-19 Sürecinde Sağlık Hizmeti Yönetimi Pratik Yaklaşıklar´ isimli kitabın ön sözünde ise şunlar yer aldı:
"Kitabımız, bu zorlu süreçte önemli sayıda Covid-19 hastasının tedavisinin ve bakımının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği bir pandemi hastanesindeki, her hizmet dalından uzmanların tecrübelerinin bulunduğu ortak üründür. Amacımız, bu bilgilerin halen devam eden pandemi ve bundan sonraki ortaya çıkabilecek pandemiler ile mücadelede sağlık çalışanlarına ışık kaynağı olması ve sağlık hizmet sunumunu kolaylaştırmasıdır. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarlık ve destanlık örneğini yazan, büyük bir ortak emeğin ürünü olan bu kitaba katkıda bulunan tüm yazarlara saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadeleri yer aldı"DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-04-21 12:45:39

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