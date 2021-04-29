Eskişehir´de 7 FETÖ şüphelisi yakalandı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 astsubay ve 1 zabıta memuru, polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara, İstanbul ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüphelinin Eskişehir´de olduğu tespit edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 astsubay ve 1 zabıta memurunu kent merkezinde yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 3´ü soruşturmanın sürdüğü Ankara´ya gönderildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-04-29 11:47:14



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