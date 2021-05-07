Yunus Emre kabri başında anıldı

Yunus Emre 700'üncü yılında korona virüs tedbirleri altında okunan hatimlerle kabri başında anıldı.

Geçmişte Türkİslam tarihin önemli halk şairlerinden olan Yunus Emre Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinin Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan kabri başında anıldı. Yunus Emre’nin vefatının 700. yıl dönümü olması sebebiyle UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınması ve Cumhurbaşkanlığınca 2021 yılının "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesi nedeniyle düzenlenen anma etkinliğinde, Mihalıççık İlçe Müftülüsü Mustafa Ekin ve hafızlar Kur’anı Kerim ve hatmi şerif okundu. Etkinliğe, Kaymakam Mehmet Buğra Katırcı, İlçe Belediye Başkanı Haydar Çorum, İlçe Müftüsü Mustafa Ekin ve MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak katıldı.

Törene katılan Mihalıççık Kaymakamı Mehmet Buğra Katırcı, Yunus Emre’nin bölge ve dünya için ne kadar önemli oluşundan bahsetti. Kaymakam Katırcı, “Yunus Emre, Eskişehir Sarıköy'lü bizim tabirimizle 'Bizim Yunus' dünya çapında bilinen, hoşgörülü, sevgisiyle saygı duyulan bir büyüğümüz. Bugün burada 700'üncü anma yıldönümü, 6 Mayıs olarak kabul ettiğimiz gün. Sayın Cumhurbaşkanımız himayelerine almasıyla bugünü ülke genelinde biraz daha güzel kutladık. Ama pandemi nedeniyle, geniş katılımlı etkinlikler yapamadık. İlçemiz ve ilimizde Kur'anı Kerim tilavetleri ile bir anma gerçekleştirdik. İnşallah gelecek senelerde daha güzel, daha geniş katılımlı, pandemiyi atlatmış bir biçimde daha güzel etkinlikler gerçekleştireceğimize inanıyoruz inşallah” diyerek salgının bitmesini ve eski etkinliklerle bu anlamlı günün kutlanması temennisinde bulundu.



“Bugün konuştuğumuz dili Yunus’a borçluyuz”

Düzenlenen etkinlikte bulunan Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Yunus Emre’nin vefatının 700’ücü yıl dönümde düzenlen etkinlikler nedeniyle başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm emek verenlere teşekkür etti. Bu etkinlikler sayesinde gelecek neslin onu unutmayacağının altını çizen Çorum, “Bildiğiniz gibi bu gün 6 Mayıs, Yunus Emre Anma Günü, aynı zamanda Hıdırellez Bayramı. Geçen yıldan beri, pandemiden dolayı toplu etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bugün Yunus Emre Türbesi'ne geldik daha sonra da İlçe Müftülüğümüz Kur’an Tilaveti gerçekleştirdiler. Temsili olarak anmayı gerçekleştirdik. 2021 yılını UNESCO Yunus Emre'nin 700'üncü yıl dönümü olarak ilan etti ve bu UNESCO tarihinde hem doğumu hem de ölümü kabul edilen ikinci kişi oldu Yunus Emre hazretleri. Bunun akabinde sene başında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2021 yılını Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak ilan edildi. Herkes şuanda Yunus çalışıyor, Yunus konuşuyor, buradan hepsine teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Yunus Emre Türk İslam toplumunun en önemli değerlerinden bir tanesi. Bugün konuştuğumuz dili ona borçluyuz” diye konuşarak Yunus’un ve maneviyatının önemine dikkat çekti.

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