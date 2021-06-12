Durdurulan şüpheli araçta silah ve 4 mermi bulundu

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Eskişehir’de Motosikletli Polis Ekipleri’nin şüphe üzerine durdurduğu araçta 1 adet silah ve silaha ait 4 adet mermi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, Bahçelievler mahallesinde durumundan şüphelenilerek bir araç durdurdu. Araçta yapılan kontrol esnasında gözle görülür vaziyette 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 4 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli İ.S. hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu" gereğince adli işlem yapıldı.

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