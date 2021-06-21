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‘Yunus Emre’yi Bilir Misin?’ sergisinde ‘hat’ rüzgârı Yunus’un hat sanatıyla yazılan sözleri göz doldurdu Hattat Serap Tepedelen: “Divani, kufi ve talik yazı çeşitleri ile Yunus’un sözlerini yazdık”

İHA

‘Yunus Emre’yi Bilir Misin?’ sergisinde ‘hat’ rüzgârı Yunus’un hat sanatıyla yazılan sözleri göz doldurdu Hattat Serap Tepedelen: “Divani, kufi ve talik yazı çeşitleri ile Yunus’un sözlerini yazdık”

Hat sanatçısı Serap Tepedelen, Yunus Emre ve Türkçe Yılı temasıyla hazırlanan ‘Yunus’u Bilir Misin?’ isimli sergide, birbirinden özel hat eserleriyle sergiye farklı bir boyut getirdi.
Geçtiğimiz günlerde açılışı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımı ile gerçekleşen ve Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan ‘Yunus’u Bilir Misin’ sergisi, tamamı elde hazırlanmış eserlerle göz dolduruyor. Ziyaretçilerin ilgisini çeken sergide Eskişehir’in tek kadın hattatı Serap Tepedelen’in elinden Yunus Emre’nin sözlerinin de dâhil olduğu tasavvufi birçok hat eseri sergileniyor. Bakan Selçuk’un da dikkatini çeken eserlerin arasında naht ve hat sanatının bir araya geldiği çok özel bir eser de bulunuyor.
“Hat sanatında eğitim hiçbir zaman bitmiyor”
Türkiye’de kadın hattat sayısının çok az olduğunu, ancak şimdilerde hat sanatına ilginin artmasından dolayı yeni sanatçılar yetiştiğini aktaran Eskişehir’in tek kadın hat sanatı ustası Serap Tepedelen, “Yaklaşık 10 yıldır hat sanatıyla uğraşıyorum. Kadın hattatlar çok az sayıda. Türkiye için de Eskişehir için de böyle. Yetişen hattatlarımız var, sayılarını çoğaltmaya gayret ediyoruz. Gençlerimizden hat sanatına çok fazla ilgi var. Yetiştirdiğim talebeler arasında genç kadın arkadaşlarımız çok fazla. İnşallah bunun böyle devam etmesini temenni ediyorum. Hat sanatında eğitim hiçbir zaman bitmiyor çünkü çok farklı yazı çeşitleri var” ifadelerini kullandı.
“Kimi eserlerimizi tamamlamak iki ayımızı aldı”
Yunus Emre’yi konu alan sergide sergilenen hat eserlerinden bahseden Tepedelen, kimi eserlerin hazırlanmasının iki ayı bulabildiğini söyledi. Yunus Emre’yi en iyi şekilde yansıtabilmek adına çok çalıştıklarını dile getiren Serap Tepedelen, sözlerine şöyle devam etti:
“Yunus bizim tarihimizin, kültürümüzün en önemli değerlerinden biri. Yunus Emre’yi anlatmaya çalıştık. Eserlerimde Yunus’un bazı sözlerini ele aldım. ‘Bana seni gerek, seni’ en önemli söylediklerinden. Divani, kufi ve talik yazı çeşitlerini kullandık. Tek bir parça olarak değil farklı şekillerde Yunus’u dile getirmeye, yansıtmaya, göstermeye çalıştık. Bir yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Bir eserin üzerinde çalışmamız yazının fazlalığına göre değişiyor. Kimi eserimiz iki hafta, kimi eserimiz iki ay sürdü. “
“Bakan Selçuk’un ilgisini çeken eserler kendisine hediye edildi”
Serginin açılış kurdelesini kesen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un hat eserlerine gösterdiği ilgi hakkında konuşan hat sanatçısı Serap Tepedelen, “Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk da sergimizi ziyaret etti. Eserlerde ne yazdığıyla alakalı sorular sordu, birkaç tanesinde farklı tarz kullanıldığı için ‘bu şekilde bir eser görmemiştim’ diyerek takdirlerini belirtti. O eser şu an burada değil, kendisine hediye edildi” diye aktardı.
“Naht sanatı ile hazırlanan eserde büyük emek var”
Eserler arasında ‘naht’ sanatını hat sanatı ile birleştiren bir çalışma da olduğunu belirten Tepedelen, bu eserin ortaya konmasında Naht ustası İbrahim Ethem Karaca ile ortak çalıştıklarını söyledi. Eserdeki her harfin büyük emekle ince ince hazırlandığını vurgulayan hat sanatçısı, “Bu çalışmamızda naht sanatı var, kufi yazı çeşidimizle istifimizi hazırladık. ‘Her neye bakarsan kendi yüzündür, kimde ne görürsen kendi özündür’ yazıyor. Naht ustamız İbrahim Ethem Karaca, kıl testereyle ince ince keserek hazırladı. Zımparalama aşaması var, incelikleri var. Hata götürmeyen bir sanat” dedi.

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