Müzeler bayramda kapalı olacak

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Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı müzeler ve turizm ofisi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve Kurban Bayramı'nda kapalı olacak.

Odunpazarı Belediyesi, aldığı kararla, 15 Temmuz Perşembe günü ve Kurban Bayramı’nda Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi, Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Müzesi, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu KırımTatar Müzesi, Sıcak Cam Üfleme Atölyesi, Açık Alevde Cam Şekillendirme Stüdyosu, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi, Ataol Behramoğlu Kitaplığı ve Turizm Ofisi’nin ziyarete kapalı olacağını açıkladı.

Müzeleri gezmek isteyen vatandaşlar, 16, 17, 18 Temmuz 2021 tarihleri arasında ve 24 Temmuz 2021 Cumartesi gününden itibaren müzeleri ziyaret edebilecek. Lületaşı Müzesi ise 15 Temmuz’da dâhil olmak üzere Kurban Bayramı boyunca ziyarete açık olacak.

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