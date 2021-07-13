Bu ağaçlara ne oldu? Kanal çevresinde bulunan ağaçların bir yılda yok olması objektiflere böyle yansıdı Geçen yıla göre Sarısu Sulama Kanalı’nın şimdiki hali tedirgin etti

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Eskişehir’de bulunan Sarısu Sulama Kanalı’nın geçen sene aynı dönemlerde etrafını kaplayan ve keyfine doyumsuz manzaralara sahne olan ağaçların ortadan kalkması çorak görüntülerin yaşanmasına sebep oldu.

Eskişehir’in Sazova mahallesinde bulunan Sarısu Sulama Kanalı, çevrede yer alan tarım arazilerinin su ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. Yılın belli dönemlerinde kontrollü olarak suyu kesilen kanalın, çevresinde birçok bitki türü ve ağaç yer alıyor. Geçen sene aynı dönemlerde kanalın etrafını kaplayan ağaçlar, şu anda eski yerlerinde bulunmuyor. Bir yıl önce çekilen fotoğraf karesi ile günümüzdeki son hali, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Ağaçların neden veya kimler tarafından kesildiği bilinmezken, kanalın çevresinde ortaya çıkan çorak görüntüler dikkat çekiyor.

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