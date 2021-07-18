Bayram yoğunluğu pandemi kurallarını unutturdu

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Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların alışverişi için çıktıkları caddelerde sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları görüldü.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların alışverişi ise hızlandı. Vatandaşlar yaklaşan bayram için alışveriş yapmaya başladı. Eskişehir’in işlek caddelerinden İki Eylül Caddesi ve Hamamyolu Caddesi’nde insan yoğunluğu yaşandı. Çoğunluğun bayram alışverişine çıktığı günde, bazı vatandaşların adeta korona virüs salgını yokmuşçasına maske takmadığı ve sosyal mesafeye dikkat etmediği gözlendi. Oluşan görüntüler tedirgin etti.

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