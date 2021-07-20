Beril bebekten sonra bu kez Zeynep bebek, o sağlıkçının kucağında (2)

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İKİNCİ DERECE YANIK TESPİT EDİLDİ

Afyonkarahisar'da üzerine kaynar su dökülen ve acil tıp teknisyeni (ATT) Mehmet Canko'nun kucağında ambulans helikopterle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 15 aylık Zeynep bebeğin vücudunda ikinci derece yanıklar tespit edildi. Hastanenin yanık merkezinde Zeynep bebeğin tedavisine başlandığı belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir

2021-07-20 17:13:01



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