Anadolu Üniversitesi Rektörü Erdal: “KKTC’li kardeşlerimin birliğinin, beraberliğinin daim olmasını diliyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı kutlamaları kapsamında KKTC’de gerçekleştirdiği toplu açılış ve temel atma törenine katılan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “KKTC’li kardeşlerimin birliğinin, beraberliğinin daim olmasını diliyorum” dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü'nden canlı bağlantıyla gerçekleştirilen törendeki konuşmasına Kıbrıs Türklerinin esaretine son veren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47’nci yıl dönümünü kutlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu uğurda tereddüt etmeden canlarını veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimiz hürmetle anıyorum” dedi. Kıbrıs Türkü'nün asli unsuru olduğu bu topraklarda geleceğe umutla bakması, güven ve huzur içinde yaşamasının kendileri için her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Kıbrıs Türklerinin refah seviyesini her geçen gün daha yukarıya çıkaracak projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Harekatı'nın sembolü Yavuz Çıkarma Plajı bölgesine tarihi zaferin anısına dikilen anıt ve 'Ç. 1974' adı verilen müze geminin açılışı ile başlayan programda video konferans yöntemi ile Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu açılışını gerçekleştirdi. Program, Maraş bölgesinde bulunan ve restorasyonu yapılan Bilal Ağa Mescidi'nin yeniden ibadete açılması ve Kamu Veri Merkezi'nin temelinin atılması ile devam etti.



“KKTC'li kardeşlerimin birliğinin, beraberliğinin daim olmasını diliyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temeli atılan ve açılışı yapılan projelerin Kıbrıs Türkü'ne hayırlı olmasını dileyerek, "Kıbrıslı kardeşlerimizi ve emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, ilgili kurumlarımızı, KKTC makamlarını canı gönülden tebrik ediyorum. KKTC'li kardeşlerimin birliğinin, beraberliğinin daim olmasını da ayrıca diliyorum. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin" dedi.



“Projeler ile Kıbrıs şehitlerimizin aziz hatıraları yaşatılacak”

Anadolu Üniversitesinin 1982 yılından bugüne Kıbrıs Türk halkına çağdaş eğitim teknolojileri ile yükseköğretim hizmetleri sunduğunu belirten Rektör Erdal ise, “Bugün de Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü'nden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan katılımlarıyla temeli atılan ve açılışı gerçekleştirilen projelere şahitlik etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekleştirilen projeler ile hem Kıbrıs şehitlerimizin aziz hatıraları yaşatılacak hem de Kıbrıs Türkü’nün huzur ve refahı arttırılmış olacak. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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