Kızına gözcülük yaptırarak evlere giren kadına ev hapsi cezası verildi

Eskişehir’de girdiği apartmandaki üç ayrı evden hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yakalanan ve gözaltına alınan kadına, ev hapsi cezası verildi.

Şirintepe Mahallesi'nde 3 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalarda güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edilen H.U. isimli kadın yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan araştırmalar sonucunda Bolu’da da hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığı ve hakkında yakalanma kararı olduğu öğrenilen H.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kameralarına, hırsızlık amacıyla girdiği apartmanda boş evleri uzun süre zillerine basarak tespit ettiği ve küçük yaştaki kızına gözcülük yaptırarak çelik kapıları kullandığı aletle çok kısa sürede açtığı yansıyan H.U.'ya, çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi.

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