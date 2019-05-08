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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. bölüm fragmanı geldi mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. bölüm özeti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular EDHO hayranları tarafından merak konusu oldu. ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. son bölümünde, Hızır'ın üzerine gittiği konu, İlyas'a tercih yapma olanağı veriyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde yaşananlar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 136. son bölümü izlendi. Hemen ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şeklindeki sorular dizi hayranları tarafından merak konusu oldu. Her bölümü izleyenleri ekran başına toplamayı başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde,

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 137. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 137. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızdan öğrenebileceksiniz.


EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

"Bir psikopatın kız kardeşine sarılıyorsan, ömrün uzun olmaz!"

Mesut'un ölümünün ardından yerine geçecek isim için hızlıca çalışmalara başlayan Ünal Kaplan, Akif'in yakın zamanda başına bela açabileceğini de bilmektedir. Akif'in gücünü kırmak için ise biran önce Zeki'nin devreden çıkarılması gerekmektedir. Ünal Kaplan, masasını korumak adına görüşmelere devam ederken Zeki meselesiyle Çakırbeyliler ilgilenecektir. Façalıların öncelikli hedefi de Ferman'ın ölümüne neden olan kişiyi bulup yok etmek olacaktır. İki ailenin bir kere daha aynı amaç etrafında toplanmasına sebep olan ortak düşmana ulaşmak için ise Esra ile işbirliği yapmak en iyi seçenektir. Yeğeninin ölümünün ardından acısını paylaşmak için soluğu sevdiğinin yanında alan Ömür ile ilgili İlyas'ın bir an önce bir karar vermesi gerekmektedir. Hızır'ın üzerine gittiği bu konu, İlyas'ı yakın zamanda bir tercih yapmaya itecektir. Alparslan ise sevdiğiyle ilgili kararını çoktan vermiştir. Bu konularda amcalarından farklı olan Alparslan'ın, hayatıyla ilgili verdiği bu önemli kararın arkasında başka nedenler olması ihtimali ise çok yüksektir.

 

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