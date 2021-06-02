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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 197. son bölüm...

ATV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 197. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Sevilen diziye bu akşam Çakırbeyliler'in savaş hamlesi damga vurdu. Peki merakla araştırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO 197. son bölüm...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. son bölümü ekrana geldi. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. yeni bölüm yayınlandı mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. son bölüm özeti...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 198. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 197. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar. Gelini Didem Çakırbeyli’nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı’yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.

Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan’ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder. Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar.

Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali’yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapar. Yapılacak saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan’ın bir oğlunu daha tuzağa düşürür. Oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan ise tüm bağlantılarını kullanarak savaşa yeni bir isim dahil eder.

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