Esnaf Bağkur prim gün sayısı eşitlendi mi ve ne kadar, kaç oldu?

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlenmesinden faydalanamayan çok sayıda esnaf ve sanatkarın beklentilerine yönelik olarak SSK'li çalışanlarla esnafın çalışma gün sayısının 7 bin 200 güne eşitlenmesi haberinin sevindirici olduğunu belirtti.