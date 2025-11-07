Habertürk
        Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı'dan romantik Fas kaçamağı - Magazin haberleri

        Esra Bilgiç ve DJ Faruk Sabancı'dan romantik Fas kaçamağı

        Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sevgilisi DJ Faruk Sabancı ile çıktığı Fas tatilinden paylaştığı romantik karelerle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 22:05 Güncelleme: 07.11.2025 - 22:06
        Âşıkların Fas kaçamağı
        Bir süredir DJ Faruk Sabancı ile mutlu bir ilişki yaşayan Esra Bilgiç, sevgilisiyle birlikte romantik tatillerine bir yenisini daha ekledi. Ünlü çiftin bu kez tatil rotası Fas oldu.

        Bilgiç, sevgilisiyle geçirdiği keyifli anlardan kareleri 7.7 milyon takipçili sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaştı.

        Oyuncu, paylaşımına sevgilisiyle kendi baş harflerini simgeleyen 'E - F' notunu ve kırmızı kalp emojisini ekleyerek paylaşımına romantik bir dokunuş yaptı. Sabancı ise Bilgiç'in bu paylaşımına kırmızı kalp emojisi ile karşılık verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Faruk Sabancı
        #Esra Bilgiç
