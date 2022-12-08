Sahnede sürpriz doğum günü 0:00 / 0:00

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'Biri Flört Mü Dedi?' adlı gösteri tarihi ile aynı gün yani 7 Aralık'ta doğan Esra Dermancıoğlu, doğum gününü sürpriz pasta ile sahnede kutladı.

Ayfer Dönmez, Beren Saat & Kenan Doğulu, Bige Yalın, Demet Evgar, Gülcan Aslan, Leyla Alaton, Meriç Aral, Miro Gerede ve Yasemin Sakallıoğlu geceye katılan konuklar arasındaydı.

Esra Dermancıoğlu, ilk kez festivale özel olarak hazırladığı gösterisinde; izleyicilerin eğlenceli belki biraz da hüzün dolu randevularını kahkaha dolu anılara çevirdi.

Sahnede flörtün olduğu, senaryo ve kuralların olmadığı gecede Dermancıoğlu, eğlenceli bir gösteriye imza attı.