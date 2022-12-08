Sahnede sürpriz doğum günü

'Biri Flört Mü Dedi?' adlı gösteri tarihi ile aynı gün yani 7 Aralık'ta doğan Esra Dermancıoğlu, doğum gününü sürpriz pasta ile sahnede kutladı.
Ayfer Dönmez, Beren Saat & Kenan Doğulu, Bige Yalın, Demet Evgar, Gülcan Aslan, Leyla Alaton, Meriç Aral, Miro Gerede ve Yasemin Sakallıoğlu geceye katılan konuklar arasındaydı.
Esra Dermancıoğlu, ilk kez festivale özel olarak hazırladığı gösterisinde; izleyicilerin eğlenceli belki biraz da hüzün dolu randevularını kahkaha dolu anılara çevirdi.
Sahnede flörtün olduğu, senaryo ve kuralların olmadığı gecede Dermancıoğlu, eğlenceli bir gösteriye imza attı.
Esra Dermancıoğlu, 'Biri Flört Mü Dedi?' adlı bu özel gösterisinin ikincisi ile, 10 Aralık Cumartesi akşamı İstanbul Komedi Festivali etkinlikleri kapsamında BKM Mutfak Uniq Sahnesi'nde olacak.
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