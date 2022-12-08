Sahnede sürpriz doğum günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Esra Dermancıoğlu'na sahnede sürpriz doğum günü - Magazin haberleri
ABONE OL

Esra Dermancıoğlu'na sahnede sürpriz doğum günü

BKM Organizasyonu ile, bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 5'inci kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, geçtiğimiz akşam BKM Mutfak Uniq’te ilk kez festivale özel olarak hazırladığı 'Biri Flört Mü Dedi?' adlı gösterisi ile Esra Dermancıoğlu'nu izleyici ile buluşturdu

Esra Dermancıoğlu'na sahnede sürpriz doğum günü - Magazin haberleri
Sahnede sürpriz doğum günü
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

'Biri Flört Mü Dedi?' adlı gösteri tarihi ile aynı gün yani 7 Aralık'ta doğan Esra Dermancıoğlu, doğum gününü sürpriz pasta ile sahnede kutladı.

Ayfer Dönmez, Beren Saat & Kenan Doğulu, Bige Yalın, Demet Evgar, Gülcan Aslan, Leyla Alaton, Meriç Aral, Miro Gerede ve Yasemin Sakallıoğlu geceye katılan konuklar arasındaydı.

Esra Dermancıoğlu, ilk kez festivale özel olarak hazırladığı gösterisinde; izleyicilerin eğlenceli belki biraz da hüzün dolu randevularını kahkaha dolu anılara çevirdi.

Sahnede flörtün olduğu, senaryo ve kuralların olmadığı gecede Dermancıoğlu, eğlenceli bir gösteriye imza attı.

Esra Dermancıoğlu, 'Biri Flört Mü Dedi?' adlı bu özel gösterisinin ikincisi ile, 10 Aralık Cumartesi akşamı İstanbul Komedi Festivali etkinlikleri kapsamında BKM Mutfak Uniq Sahnesi'nde olacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Melis Sezen: Hayatımda kimse yok - Magazin haberleri
MAGAZİN "Hayatımda kimse yok"
Allan Hakko ile Tara De Vries birlikte eğlenip, ayrı ayrı çıktı - Magazin haberleri
MAGAZİN Birlikte eğlenip, ayrı ayrı çıktılar
Doktorlar'ın Ela'sını tanıyabilene aşk olsun! Adeta bambaşka birine dönüştü!
MAGAZİN Doktorlar'ın Ela'sını tanıyabilene aşk olsun!
Oyuncu Ayten Soykök kimdir, kaza mı yaptı? Ayten Soykök kazası nasıl oldu, ölü veya yaralı var mı?
MAGAZİN Oyuncu Ayten Soykök kimdir, kaza mı yaptı?
Burcu Özberk'ten yeni imaj: Yenilendim - Magazin haberleri
MAGAZİN "Yenilendim"
Mehmetçik Vakfı'ndan Muazzez Ersoy'a teşekkür - Magazin haberleri
MAGAZİN Mehmetçik Vakfı'ndan teşekkür
Oyuncu Ayten Soykök yayaların arasına böyle daldı! Taksim’de dehşet anları kamerada - Magazin haberleri
MAGAZİN Ünlü oyuncu korku dolu anlar yaşattı
O görüntüler erişime açıldı! En eskisi 127 yıllık görüntüler
MAGAZİN O görüntüler erişime açıldı
Bir dönemin fenomen gelin adayıydı! Kısmetse Olur Cansel Çördük yıllar içinde bambaşka birine dönüştü!
MAGAZİN Fenomen yarışmacı adeta bambaşka birine dönüştü!
Mahsun Kırmızıgül'den sette motivasyon konseri - Magazin haberleri
MAGAZİN Sette motivasyon konseri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.