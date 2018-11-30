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Estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen ünlüler!

30.11.2018 - 08:53 | Güncelleme:

İşte estetik operasyonlarla adeta başka birine dönen o ünlüler...

  • 1 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
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    Yapılan araştırmalara göre; fiziksel görünüm insanlar üzerinde oldukça etkili... Kusursuz görünüm ve güzellik deyince de akıllara gelen ilk isimler ünlüler... İşte estetik operasyonlarla adeta başka birine dönen o ünlüler...

    Christina Aguilera

  • 2 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
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    Deepika Padukone

  • 3 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
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    Kim Kardashian

  • 4 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
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    Megan Fox

  • 5 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
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    Nicole Kidman

  • 6 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
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    Türkan Şoray

  • 7 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
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  • 8 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
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    Ashton Kutcher 

  • 9 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
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    Hande Ataizi

  • 10 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
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    Hande Yener

  • 11 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
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    Pınar Altuğ

  • 12 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    12 | 43
  • 13 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    13 | 43

    Ajda Pekkan

  • 14 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    14 | 43
  • 15 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    15 | 43

    Demet Şener

  • 16 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    16 | 43
  • 17 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    17 | 43

    Filiz Akın

  • 18 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    18 | 43
  • 19 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    19 | 43

    Emina Sandal

  • 20 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    20 | 43
  • 21 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    21 | 43

    Çağla Şikel

  • 22 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    22 | 43
  • 23 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    23 | 43

    Ebru Şallı

  • 24 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    24 | 43
  • 25 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    25 | 43

    Ebru Yaşar

  • 26 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    26 | 43

    Tarkan

  • 27 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    27 | 43

    Seda Sayan

  • 28 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    28 | 43

    İrem Derici

  • 29 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    29 | 43

    Ebru Polat

  • 30 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    30 | 43

    Petek Dinçöz

  • 31 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    31 | 43

    Rihanna

  • 32 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    32 | 43

    Angelina Jolie

  • 33 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    33 | 43

    Shakira

  • 34 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    34 | 43

    Kylie Jenner

  • 35 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    35 | 43

    Kate Winslet

  • 36 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    36 | 43

    Tom Cruise

  • 37 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    37 | 43

    Beyonce

  • 38 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    38 | 43

    Adele

  • 39 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    39 | 43

    Scarlett Johansson

  • 40 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    40 | 43

    Jennifer Aniston

  • 41 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    41 | 43

    Victoria Beckham

  • 42 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
    42 | 43

    Miley Cyrus

  • 43 Estetikli ünlüler! Estetik yaptıran ünlü isimleri
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    Madonna

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