Cumhurbaşkanlığının "Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

29 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla canlı büyükbaş hayvanlar için 500 bin baş, canlı koyun ve keçiler için 475 bin baş, büyükbaş hayvanların eti (Taze ve soğutulmuş) için 75 bin ton ve çeyrek karkas (Eşit olarak bölünmüş) hayvan ithalatı için 20 bin ton kontenjan açılmıştı. İthalat için uygulanacak gümrük vergisi sıfır olarak belirlenmişti.

Kontenjan bugünkü kararla 31 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.

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