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        Haberler Bilgi Gündem Et ve Süt Kurumu (ESK( satılmayan kurbanlık alımı şartları, fiyatı, başvuru tarihleri, başvuru yeri, gerekli belgeler

        ESK satılmayan kurbanlıkları alıyor! 2024 ESK kurbanlık alım fiyatları ve şartları

        Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı'nda satılamayan hayvanları satın alacağını açıkladı. Tüm detayları netleşen kurban alımı için vatandaşların en yakın ESK kombina müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Kurbanlık fiyatlarını da belirleyen ESK kurban alımı hakkında tüm merak edilenleri derledik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 15:40 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:40
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        Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı'nda satılamayan hayvanları alacak. 'Karkas et' olarak nitelendirilen alımlarda, vatandaşların önce başvuru yapması gerekiyor. Ardından kurbanlık türüne göre fiyatlandırma yapılıyor. İşte, ESK satılamayan kurbanlık alımı hakkında tüm detaylar...

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        ESK SATILMAYAN KURBANLIK ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        Hayvanlarını satmak isteyen üreticiler, 20-28 Haziran tarihlerinde, en yakın ESK kombina müdürlüklerine başvurabilirler.

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        ESK SATILMAYAN KURBANLIK ALIMI ŞARTLARI

        Başvurularda hayvan kimlik belgeleri, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesi yeterli olacak.

        İlgili kombina müdürlüğünce TÜRKVET sisteminde gerekli kontroller yapıldıktan sonra hayvanlar, ESK'nin hayvan alım kriterleri ve uygulama esasları talimatları doğrultusunda, karkas et olarak satın alınacak.

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        ESK KURBANLIK ALIM FİYATLARI

        ESK'nin büyükbaş et cari alım fiyatları kilogram başına yerli ve ithal tosunda 280 lira, düvede 270 lira ve inekte 260 lira olarak belirlendi.

        Büyükbaş kurbanlık alım fiyatları ise kilogram başına yerli tosunda 320 lira, ithal tosunda 285 lira, düvede 305 lira ve inekte 295 lira olarak uygulanacak.

        Küçükbaş et cari alım fiyatları kilogram başına koyunda 250 lira, keçide 140 lira oldu.

        Küçükbaş kurbanlık alım fiyatları ise kilogram başına koyunda 280 lira, keçide 170 oldu.

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        SATIN ALINAN KURBANLIKLAR İÇİN ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

        Hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemeleri en geç 3 iş günü içinde yapılacak. Üreticiler, hayvanlarını bulundukları yere en yakın konumdaki kesimhanede kestirilebilecekler.

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