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        Haberler Bilgi Spor Bugün EURO 2024'te hangi maçlar var: Avrupa Şampiyonası'nda 21 Haziran günün maçları! Hangi takımların maçı var?

        Bugün EURO 2024'te hangi maçlar var: Avrupa Şampiyonası'nda 21 Haziran günün maçları!

        Avrupa Şampiyonası hız kesmeden devam ediyor. EURO 2024 heyecanını anlık olarak takip etmek isteyenler bugünkü maçları kaçırmamak adına maç saatleri hakkında araştırma yapıyor. İşte 21 Haziran 2024 EURO 2024 maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 14:31 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:31
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        Bugün, 21 Haziran'da Avrupa Futbol Şampiyonası maçları heyecanla takip ediliyor. EURO 2024 heyecanı yurt genelinde sürerken bu akşam hangi maçların oynanacağı günün erken saatlerinde araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

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        21 HAZİRAN EURO 2024 PROGRAMI

        21 Haziran 2024'te EURO Lig programı şu şekilde:

        16:00'da Slovakya - Ukrayna maçı ekrana gelecek. 19:00'da Polonya ve Avusturya kozlarını paylaşacak. 22:00'da ise Hollanda ve Fransa karşılaşması yaşanacak.

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        YARIN HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

        Yarın EURO 2024 heyecanında Türkiye Milli Takımı da yer alacak. 16.00'da oynanacak Gürcistan - Çekya maçının ardından 19.00'da Türkiye - Portekiz karşılaşması olacak.

        22.00'da Belçika - Romanya maçı oynanacak.

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        AVRUPA ŞAMPİYONASI PROGRAMI

        1. Grup Maçları: 14-18 Haziran

        2. Grup Maçları: 19-22 Haziran

        3. Grup Maçları: 23-26 Haziran

        Son 16 turu: 29 Haziran - 2 Temmuz

        Çeyrek finaller: 5-6 Temmuz

        Yarı finaller: 9-10 Temmuz

        Final: 14 Temmuz

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