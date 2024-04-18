Ev sahibini öldüren kiracıya ağırlaştırılmış müebbet

Bursa'da ev sahibini kahvehanede oturduğu sırada silahla vurarak öldüren sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 31 yaşındaki tutuklu sanık Metin Aydın ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Aydın, olaydan pişmanlık duyduğunu belirterek, "Bazı şeyler bazen irademizin dışına çıkabiliyor." savunmasını yaptı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Aydın'a ayrıca "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 2 yıl hapis ve 4 bin lira ceza veren heyet, yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.