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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı Temmuz ayında yapılan yüzde 17,55 oranındaki zammın ardından 4 bin 337 liradan 5 bin 98 liraya yükseldi. Ocak-Temmuz döneminde toplamda 17.4 milyar TL ödemesi yapılan evde bakım maaşı Ağustos ayı ödemeleri 14 Ağustos günü itibarıyla başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni düzenlemeyle evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanan 568 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 2.8 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık." ifadelerini kullandı. İşte 18 Ağustos ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...