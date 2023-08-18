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        Haberler Gündem EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ | 18 Ağustos 2023 Evde bakım maaşı yattı mı? Zamlı evde bakım aylığı ne zaman ödenecek?

        Ağustos ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ödenecek?

        Evde bakım maaşı yatan iller listesi, ihtiyaç sahipleri tarafından araştırılıyor. Bakıma muhtaç olan ve engelli bireylerin bakımlarını üstlenenlere her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı Temmuz zammıyla birlikte 5 bin 98 TL olmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı Ağustos ayı ödemesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. İşte 18 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 13:47
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı Temmuz ayında yapılan yüzde 17,55 oranındaki zammın ardından 4 bin 337 liradan 5 bin 98 liraya yükseldi. Ocak-Temmuz döneminde toplamda 17.4 milyar TL ödemesi yapılan evde bakım maaşı Ağustos ayı ödemeleri 14 Ağustos günü itibarıyla başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeni düzenlemeyle evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanan 568 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 2.8 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık." ifadelerini kullandı. İşte 18 Ağustos ayı zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...

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        2023 YENİ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Ocak zammı sonrası evde bakım aylığı 4 bin 337 lira olmuştu. Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından, yeni evde bakım maaşı ödemesi yüzde 17,55'lik zamla birlikte 5 bin 98 lira olacak.

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        18 AĞUSTOS 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

        Evde bakım maaşı yatan iller listesi henüz belli olmadı. Zamlı evde bakım maaşlarının 15 Ağustos itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

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        EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?

        Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

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        2023 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

        Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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        EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

        Evde bakım maaşı ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan vatandaşlara veriliyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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