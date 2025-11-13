Habertürk
Habertürk
        Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

        Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulanıyor. Her ayın belli tarihlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım parası yatırılıyor. E devlet ve SMS üzerinden evde bakım maaşının yatıp yatmadığı öğreniliyor. Peki, kasım ayı 2025 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

        Giriş: 13.11.2025 - 12:08 Güncelleme: 13.11.2025 - 21:38
        1

        Evde bakım maaşı yatan iller kasım ayı içerisinde sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine verilen evde bakım parasının yatıp yatmadığı e devlet ekranı üzerinden öğreniliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illerde yatırıldı?

        2

        EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

        Evde bakım maaşı ödemeleri her ay belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılıyor. Ödemeler genellikler ayın 15'i ve takip eden günlerden itibaren hak sahiplerine ödeniyor.

        3

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşlarının durumu e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

