Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı: Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?
Kasım ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulanıyor. Her ayın belli tarihlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım parası yatırılıyor. E devlet ve SMS üzerinden evde bakım maaşının yatıp yatmadığı öğreniliyor. Peki, kasım ayı 2025 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?
Evde bakım maaşı yatan iller kasım ayı içerisinde sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine verilen evde bakım parasının yatıp yatmadığı e devlet ekranı üzerinden öğreniliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illerde yatırıldı?
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ay belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılıyor. Ödemeler genellikler ayın 15'i ve takip eden günlerden itibaren hak sahiplerine ödeniyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşlarının durumu e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabilir. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.