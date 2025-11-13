Evde bakım maaşı yatan iller kasım ayı içerisinde sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine verilen evde bakım parasının yatıp yatmadığı e devlet ekranı üzerinden öğreniliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi illerde yatırıldı?