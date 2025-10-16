Evde pratik ve sağlıklı bir alternatif arayanlara: Kolaylıkla yapabileceğiniz ev yapımı falafel tarifi!
Nohutun en lezzetli hâli falafel, hem doyurucu hem de son derece pratik bir tarif olarak son yıllarda mutfakların gözdesi hâline geldi. Evde çıtır çıtır falafel yapmak sandığınız kadar zor değil! İster atıştırmalık, ister ana yemek olarak tüketin, bu tarifle damaklarda iz bırakacaksınız. İşte evde yapabileceğiniz pratik falafel tarifi…
Dışarıda yediklerinizden bile daha lezzetli falafeller yapmak artık çok kolay! Nohutun besleyici gücüyle hazırlanan bu Ortadoğu lezzeti, evde birkaç basit adımla sofralarınıza geliyor. Çıtır dışı, yumuşak içiyle herkesin favorisi olacak bu tarifin tüm detaylarını sizin için derledik…
GEREKLİ MALZEMELER
Evde falafel yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit:
2 su bardağı kuru nohut (bir gece önceden ıslatılmış)
1 küçük soğan
3 diş sarımsak
Yarım demet maydanoz
Yarım demet kişniş veya taze nane
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı kişniş tohumu (öğütülmüş)
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Tuz ve karabiber
Kızartmak için sıvı yağ
HAZIRLAMA AŞAMASI
Bir gece önceden ıslattığınız nohutu haşlamadan, süzülmüş şekilde mutfak robotuna alın.
Üzerine doğranmış soğan, sarımsak, maydanoz ve baharatları ekleyip püre kıvamına gelene kadar çekin.
Karışım fazla yumuşaksa biraz un ekleyebilirsiniz. Ardından harcı bir kaba alıp 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.
Dinlenen karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. İsterseniz yassı şekil vererek köfte formuna getirebilirsiniz.
Geniş bir tavada yağı kızdırın ve falafelleri her iki yüzü altın rengi olana dek kızartın.
Fazla yağı almak için kâğıt havlu üzerine çıkarın.
SERVİS ÖNERİSİ
Falafel, tahinli yoğurt sosuyla mükemmel uyum sağlar. Dürüm içinde marul, domates ve turşuyla da servis edebilirsiniz.