Everest Dağı, her yıl uzuyor!

EurekAlert sitesinin haberine göre İngiltere'deki University College London'dan (UCL) uzmanlar, 8 bin 849 metre yüksekliğindeki Everest'in nasıl uzadığını bulmak için çeşitli modeller üzerinden Himalayalar'daki nehirlerin yıllar içerisindeki evrimini inceledi.

Araştırmacılar, yaklaşık 89 bin yıl önce Everest'in yakınlarında bulunan Arun Nehri'nin, Kosi Nehri ile birleşmesinin bölgede erozyonu arttırdığını buldu.

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YER KABUĞUNUN ALTINDAN GELEN BASINÇ EVEREST'İN YÜKSELMESİNE NEDEN OLUYOR

Bu birleşmenin büyük miktarda kaya ve toprağı aşındırdığını belirten araştırmacılar, aşındırmanın ardından yer kabuğunun altından gelen basıncın Everest'in yükselmesine neden olduğunu ifade etti.

Araştırmacılar, nehrin yol açtığı erozyon dolayısıyla Everest Dağı'nın son 89 bin yıl içinde 15 ila 50 metre uzadığını ve yılda yaklaşık 2 milimetre kadar uzamaya devam edebileceğini belirtti. Araştırmanın yazarlarından Dr. Şu Han açıklamasında, "Everest Dağı'nın değişen yüksekliği, Dünya yüzeyinin dinamik doğasına dikkat çekiyor. Arun Nehri'nin aşındırması ile Dünya'nın mantosunun yukarı doğru basıncı arasındaki etkileşim, Everest Dağı'na bir ivme kazandırarak onu normalde olduğundan daha yükseğe itiyor." ifadelerini kullandı.