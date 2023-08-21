Evin duvarını ve çatısını ağaca göre yaptı

4 Şurada Paylaş! "BU AĞAÇ ARTIK BİR ANI" Taş duvarı oyup, çatıyı delen Kabal, Gurbet hayatımı bitirip, emekli olarak köyüme döndüm. Babamızdan kalan evi tekrar imar ettim. İmarı yaparken de özellikle de bu ağaca herhangi bir zarar vermedim, ağacı korudum.

5 Şurada Paylaş! Babamızdan gelen doğa sevgimizi, hep devam ettirdik. Kardeşim 58 yıl önce vefat etti; onunla bu ağaç altında oynardık. Bu ağaç artık bir anı; ben yaşadıkça ağaç da yerinde duracak.