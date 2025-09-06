Olay, dün öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Evine gelen Başkomiser Metin K., içeride eşi ve Orhan Öksüm'ü görünce tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Metin K., belindeki tabancayla Orhan Öksüm'e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Orhan Öksüm yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Orhan Öksüm'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan Öksüm'ün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Gözaltına alınan Başkomiser Metin K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

