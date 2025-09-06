Başkomiser, evinde gördüğü jandarmayı öldürdü!
Elazığ'da, Başkomiser Metin K., evine döndüğünde içeride gördüğü jandarma personeli Orhan Öksüm'e kurşun yağdırdı. Öksüm, olay yerinde hayatını kaybederken Metin K., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Elazığ'da olay, dün öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi’ndeki Elisa Park Konutları’nda meydana geldi. Evine gelen Başkomiser Metin K., içeride eşi ve jandarma personeli Orhan Öksüm’ü görünce tartışma çıktı.
SİLAHINA SARILIP TETİĞE BASTI
DHA'daki habere göre tartışma sırasında Metin K., belindeki tabancayla Öksüm’e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Orhan Öksüm yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Öksüm’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Orhan Öksüm’ün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
BAŞKOMİSER GÖZALTINA ALINDI
Başkomiser Metin K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.